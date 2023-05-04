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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 4 Mayıs 2023 tarihli 32180 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.