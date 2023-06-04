Resmi Gazete'de bugün neler var? 4 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 4/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32211 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 4 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 4 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 4/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32211 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284)

YÖNETMELİK

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri