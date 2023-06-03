Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 3/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32210 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 3 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 3 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 3/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32210 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 10620 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri