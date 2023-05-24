Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 24 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 24/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32200 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 24 Mayıs 2023 tarihli 32200 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/92, K: 2023/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2018/466 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/5640 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2019/6722 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri