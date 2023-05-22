Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 22 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 22/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32198 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 22 Mayıs 2023 tarihli 32198 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

Resmi Gazete'de Bugün! 21 Mayıs 2023 Resmi Gazete Resmi Gazete'de Bugün! 21 Mayıs 2023 Resmi Gazete

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri