Resmi Gazete'de bugün neler var? 22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 22/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32229 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 22 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 22/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32229 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318)
–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7320)
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/308)
YÖNETMELİKLER
–– Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/6 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/7 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/12 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriKaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR