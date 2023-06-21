Resmi Gazete'de bugün neler var? 21 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 21/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32228 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 21 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 21 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 21/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32228 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/28535 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2020/18132 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriKaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR