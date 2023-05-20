Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 20 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 20/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32196 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 20 Mayıs 2023 tarihli 32196 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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