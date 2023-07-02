Adana Kozan'da 2021 model Citroen C-Elysee 1.5 icradan satılık Adana Kozan'da 2021 model Citroen C-Elysee 1.5 icradan satılık

Resmi Gazete'de bugün neler var? 2 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete. 2/07/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32236 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 2 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete... 2/07/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32236 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR