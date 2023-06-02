Resmi Gazete'de bugün neler var? 2 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 2/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32209 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 2 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 2 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 2/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32209 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/4, K: 2022/147 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/5126 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/13551 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri