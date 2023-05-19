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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 19 Mayıs 2023 tarihli 32195 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

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