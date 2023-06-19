Resmi Gazete'de bugün neler var? 19 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 19/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32226 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 19 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 19 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 19/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32226 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Bozova Belediye Başkanlığı'ndan Fiat Linea araç satılacak Bozova Belediye Başkanlığı'ndan Fiat Linea araç satılacak

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR