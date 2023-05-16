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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 16 Mayıs 2023 tarihli 32192 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 16 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 16/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32192 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...