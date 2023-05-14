Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 14 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 14 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete... 14/05/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32190 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 14 Mayıs 2023 tarihli 32190 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete'de Bugün (8 Mayıs 2023 Resmi Gazete Kararları) Resmi Gazete'de Bugün (8 Mayıs 2023 Resmi Gazete Kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri