Resmi Gazete'de bugün neler var? 14 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 14/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32221 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 14 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 14 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 14/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32221 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2019/38, K: 2022/148 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/29, K: 2022/155 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2020/90, K: 2023/88 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2021/62, K: 2023/89 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriKaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR