İcradan satılık BMW 520 İcradan satılık BMW 520

Resmi Gazete'de bugün neler var? 13 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 13/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32220 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 13 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 13 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 13/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32220 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR