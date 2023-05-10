Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, Cumhurbaşkanı atamaları, Anayasa Mahkemesi Kararları , Yönetmelikler, Yasama kanunları, yargı kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yönetmelikler, kararlar, günün ilanları 10 Mayıs 2023 tarihli 32186 Sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor.