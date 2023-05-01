  • Resim yüzeyi: Tuval, kağıt, karton veya ahşap gibi farklı yüzeyler üzerinde çalışabilirsiniz. Başlangıçta, uygun maliyetli ve kolay bulunan kağıtlar idealdir.

  • Boyalar: Akrilik, yağlı boya, sulu boya veya guaş gibi farklı boyalar kullanabilirsiniz. Akrilik boyalar, kuruma süresi ve kullanım kolaylığı açısından başlangıç seviyesindeki ressamlar için popüler bir seçenektir.

  • Fırçalar: Farklı boyut ve şekillerde fırçalar edinin. Başlangıç setleri genellikle yuvarlak, düz ve köşeli fırçalar içerir.

  • Palet: Boyalarınızı karıştırmak ve düzenlemek için bir palet gereklidir. Plastik, cam veya ahşap paletler kullanabilirsiniz.

  • Su kabı: Boya fırçalarını temizlemek için bir su kabı gerekir. Eski bir kavanoz veya plastik kap kullanabilirsiniz.

  • Bez veya kağıt havlu: Fırçalarınızı silmek ve temizlemek için bez veya kağıt havlu bulundurun.

  • Eskiz defteri ve kurşun kalem: Resim yapmaya başlamadan önce, fikirlerinizi eskizlemek ve planlamak için bir eskiz defteri ve kurşun kalem kullanabilirsiniz.

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  • Boya spreyi (isteğe bağlı): Akrilik boyalarla çalışırken, boyaların hızlı kurumasını önlemek için su spreyi kullanabilirsiniz.

  • Tablo sehpası veya düz bir çalışma alanı: Resim yaparken düzgün ve rahat bir çalışma alanına ihtiyacınız olacaktır.

  • Koruyucu malzemeler: Boya sıçramalarını önlemek için bir önlük, eski bir tişört veya eldiven kullanabilirsiniz. Ayrıca, çalışma alanınızı korumak için gazete kağıtları veya plastik örtüler kullanabilirsiniz.