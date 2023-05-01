Resim yüzeyi: Tuval, kağıt, karton veya ahşap gibi farklı yüzeyler üzerinde çalışabilirsiniz. Başlangıçta, uygun maliyetli ve kolay bulunan kağıtlar idealdir.

Boyalar: Akrilik, yağlı boya, sulu boya veya guaş gibi farklı boyalar kullanabilirsiniz. Akrilik boyalar, kuruma süresi ve kullanım kolaylığı açısından başlangıç seviyesindeki ressamlar için popüler bir seçenektir.

Fırçalar: Farklı boyut ve şekillerde fırçalar edinin. Başlangıç setleri genellikle yuvarlak, düz ve köşeli fırçalar içerir.

Palet: Boyalarınızı karıştırmak ve düzenlemek için bir palet gereklidir. Plastik, cam veya ahşap paletler kullanabilirsiniz.

Su kabı: Boya fırçalarını temizlemek için bir su kabı gerekir. Eski bir kavanoz veya plastik kap kullanabilirsiniz.

Bez veya kağıt havlu: Fırçalarınızı silmek ve temizlemek için bez veya kağıt havlu bulundurun.

Eskiz defteri ve kurşun kalem: Resim yapmaya başlamadan önce, fikirlerinizi eskizlemek ve planlamak için bir eskiz defteri ve kurşun kalem kullanabilirsiniz. Kültür ve sanatın eğitim sistemine entegrasyonu nasıl sağlanmalıdır?

Boya spreyi (isteğe bağlı): Akrilik boyalarla çalışırken, boyaların hızlı kurumasını önlemek için su spreyi kullanabilirsiniz.

Tablo sehpası veya düz bir çalışma alanı: Resim yaparken düzgün ve rahat bir çalışma alanına ihtiyacınız olacaktır.