Eskizleme: Resmin temel hatlarını ve kompozisyonunu belirlemek için kullanılır. Hafif ve gevşek çizimlerle başlayarak, resmin ana unsurlarının yerleşimini planlayın.

Karıştırma: Renklerin yumuşak ve pürüzsüz geçişlerini sağlamak için fırçayla veya parmaklarınızla renkleri karıştırın.

Katmanlama: Renklerin yoğunluğunu ve derinliğini artırmak için bir renkten sonra diğerini uygulayarak katmanlar oluşturun.

Kuru fırça tekniği: Boyayı çok az miktarda fırçanıza alarak tuval üzerinde hızlı ve hafif hareketlerle dağıtın. Bu teknik, dokulu ve kaba bir görünüm elde etmek için kullanılabilir.

Glazing (Cilalama): İnce ve şeffaf bir renk tabakası uygulayarak, alttaki renklerin parlamasını sağlamak için kullanılır. Bu teknik, derinlik ve görsel zenginlik katmak için kullanılır.

Sıvama (Wet-on-Wet): Islak boyaların birbirine karıştırılmasıyla elde edilen yumuşak ve bulanık efektler için kullanılır.

Doğal doku: Fırçanızı, sünger veya palet bıçağı gibi farklı araçlar kullanarak doğal dokular ve desenler yaratın.

Impasto: Kalın ve kabarık boyaları tuvale sürerek, doku ve hacim yaratmak için kullanılır.

Gradiyent (Renk geçişleri): İki veya daha fazla rengi birbirine karıştırarak yumuşak ve pürüzsüz renk geçişleri elde edin. ATA AÖF final sınavları ne zaman? 2023 ATA AÖF final tarihleri