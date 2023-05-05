Resesyon (Durgunluk), birkaç ayı geçen sürede ekonomide meydana gelen belirgin düşüşü ifade eder. Ülke ekonomisinde gelişen büyüme hızının ülkedeki nüfus artış hızından düşük olması nedeniyle, kişi başına belirlenen milli gelirin artış göstermemesidir. Böyle bir süreçte, ekonomi ivme kaybeder, talepte canlılık olmaz ve genel bir karamsar hava hakimdir. Makro ekonomi göstergeleri; reel gelir, istihdam, üretim, tüm ticaret verileri bu ölçümlemeye dahil edilir.

Bir resesyondan bahsedebilmek için birbirini izleyen iki çeyrek dönemin olumsuz ekonomik büyüme bildirmesi veya ülke tarafından ölçülen Gayri safi Yurtiçi Hasılanın izlenmesi yeterli olmaktadır.

Resesyonun nedenleri arasında; ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi, kişi başına düşen milli gelirin gerileyen ya da durağan bir hale dönüşmesi, işsizlik artışı, ekonomik faaliyetlerde meydana gelen duraklama ya da gerileme ve üretim faaliyetlerinde düşüş yer almaktadır.

Ülke ekonomilerinin resesyona girme sebepleri

-Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi

-Kişi başına düşen milli gelirin gerileyen ya da durağan bir hale dönüşmesi

- İşsizlik artışı

-Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen duraklama ya da gerileme

- Üretim faaliyetlerinde düşüş

Uzun bir resesyon "ekonomik çöküş" olarak nitelendirilir.

Resesyonla Mücadele

Resesyonla mücadelede kamu harcamaları siyaseti, ekonominin tam çalışma düzeyinde balansa kavuşabilmesi için özel harcamalardaki yetersizliklerin, kamu harcamaları ile giderilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenmiş, özel sektör harcamalarının azalmasına mani olunmuş ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılmaya çalışılarak genişleme sürecine sokulmuş olacaktır.

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