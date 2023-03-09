Proje uygulayıcı şirket tarafından Fesleğen Mahallesi Köy Kahvesinde gerçekleştirilen halk katılımı toplantısı için bölgeye giden CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, çevreciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepkilerini dile getirirken Başkan Ahmet Aras geçtiğimiz yıllarda yanan ormanlık alanlar ve tarım vasıflı arazilerin bir kısmını içine alan bu projelerin mevzuata uymadığını, buralarla ilgili tasarrufta bulunanların işi oldu bittiye getirmeye çalıştığını söyleyerek düzenlenen toplantılara katılmayacağını söyledi.

Plan İptal Edildi Ama

Başkan Aras yaptığı açıklamada, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından sonra Mazı bölgesinde orman alanlarına, vatandaşın zeytinlik alanlarına Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) şerhi düşüldüğünü öğrendiklerini belirterek şunları ifade etti:

“Bunu biz daha sonra öğrendik. Daha önce köylüye vatandaşa muhtarımıza böyle bir bilgi verilmemişti. Bu şerhleri öğrenince tabii ki toplumda bir tepki yarattı. Bunun üzerine 1/100.000’lik planda dava süreci başlattık. Daha sonra da burada yapılan planı öğrendik ve bu planı davayla iptal ettirdik. Çünkü 1/100.000’lik planda yer almayan bir konunun alt ölçekli bir planda yer alması imkansızdır. Biz, bu YEKA alanını burada iptal ettirmiştik. Ancak tekrar bir plan değişikliğine gittiler. Ortakent’te de bunu yapmışlardı. Hukuka neresinden gitseniz başka bir çıkar yol bularak insanların haklarına, hukuklarına onlara sormadan onlara danışmadan ilerleyen bir yol ve süreç bulunuyor. Burada da şöyle bir durum var: Biz davamızı açmışız, kazanmışız; arkasından yeni bir plan daha yapılmış. Bu planda da aynı zamanda da alınan lisansa uygun olan proje de ikiye bölünmüş. İki ayrı aşama olarak önümüze getirilmiş. Daha önce biz bütün olarak biliyorduk ve bütün olarak ÇED toplantısı yapılacaktı. Burada da oldu bittiyle karşı karşıya kalmış durumunda olabiliriz. ÇED sürecini ikiye bölüyorlar ve iki ayrı ÇED olarak önümüze getiriyorlar toplantılarda.”

Yer Seçimi Yanlış

Özellikle yer seçiminde problem olduğunu savunan Başkan Ahmet Aras, “Biz bunu kendimiz uydurmadık. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda, yenilenebilir enerji üretim alanlarının yer seçiminde kriterler var. Diyor ki ‘6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan alanlardaki yatırımların gerekli izinler alınarak öncelikli olarak orman niteliğini kaybetmiş alanlarda gerçekleştirilmesi esastır.’ Biz o zaman niye buradayız? Bizim ormanlarımızı bunun için mi yaktınız? Orman niteliğini kaybetmiş yerlerde yapmak için mi bunlar yapılıyor burada? Bunun çok net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Özellikle Artuna ve Artuna-2’nin birçok tribünü orman alanlarının yanı sıra tarım alanlarında da kalmaktadır. Yine kanunda diyor ki ‘Tarımsal üretim amaçlı korunması esas olan 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalan tarım arazilerinde yapılacak olan yatırımlarda 5403 sayılı kanun hükümleri kapsamında, tarım dışı amaçla kullanım izni alınması zorunludur.’

Gerekli Mücadele Sürecek

Mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Başkan Ahmet Aras, “Orman alanlarının herhangi bir şekilde kesinlikle orman vasfını kaybettiği tescil edilmemişken ki yanan orman alanları anayasa gereği kesinlikle farklı amaçla kullanılamaz, imara konu edilemez ya da farklı bir şekilde değerlendirilemez. İşte buradaki iki maddeye uygun olarak zaten biz bu konunun gerçekleşmeyeceğinde hem fikiriz ve bunun için buradayız. Bizi bu konuda ikna edemezler. Hukuken bizim elimiz sağlam. Biz bunun üzerine gerekli mücadelemizi hem Bodrum’da hem de Milas’ta sürdüreceğiz.” dedi.

Daha önce Mazı Mahallesi’nde tepkisini gösteren Başkan Aras, düzenlenen halk katılımı toplantılarına bir kez daha tepki göstererek ilgililere itirazlarını belirtti ve toplantıya katılım sağlamadı. (YHM)