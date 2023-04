İngiliz girişimci Tyla Angelis, yaklaşık 2 ay önce ünlü isimlerin katılımıyla Ankara’da His Hair Center isimli bir güzellik merkezi açmıştı.

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Özay ve modacı Muammer Ketenci’nin katılımıyla gerçekleştirilen açılış büyük ses getirmişti.

Sağlık, kozmetik ve güzellik yatırımı için Türkiye’ye gelen Tyla Angelis dolandırıldı.

Şirket CEO'su ve 5 personelinin kendisini 1 milyon TL dolandırdıklarını ifade eden Tyla Angelis’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda yasal işlemler başlatıldı.

Türkiye’de kozmetik ve güzellik sektörüyle ilgili yatırımlarına devam edeceğini söyleyen Tyla Angelis, “Çok güzel bir açılış yapmıştık. Türklerin dediği gibi nazar değdi” dedi.

TYLA ANGELİS KİMDİR?

Türkiye’de sağlık ve kozmetik sektörlerinde yatırımları bulunan, kıl kökü görünümü tekniği ile erkeklere uzun zamanlı ve doğal bir işlem uygulayarak saç kaybına ve saç seyrekliğine 15 yıl süre ile son veren uluslararası kliniği ile Londra, Toronto, Chicago, Hong Kong gibi dünyanın en önemli şehirlerinde adını duyuran, Türkiye’de ise By Tyla Angelis ismiyle tanınan iş insanı, bu girişimi ile Türkiye’de İstanbul Nişantaşı’nda, Ankara Çukurambar’da ve Diyarbakır’da hizmet veren “His Hair Center” ile danışanlarının saç ile ilgili sorunlarına çözüm getirerek saç tedavisi alanında Türkiye’de yeni ve benzeri olmayan bir tekniğin öncüsü oldu.

Tyla Angelis, Londra’da doğan bir girişimcidir. İngiltere’deki eğitimini tamamladıktan sonra Los Angeles’ta 4 yıl İşletme Yönetimi okumuştur. İngiltere’nin büyük şirketleriyle çalıştığı için işletme ve tıp sektöründe geniş bir bilgiye sahiptir. Tyla Angelis, ülkemizde yeni bir konsepte imza atmasına rağmen Medikal Saç Endüstrisine bu tekniği getirerek Türkiye’nin ilk Kıl Kökü Görünümü (Scalp Micro-Pigmentation) Kliniği olan His Hair Center’i kurmuştur.