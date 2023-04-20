-Kırmızı: Kolay fark edilebildiği için en ilgi çekici renk olarak tanımlanan kırmızı hakimiyet kuran bir renktir. Aşk, öfke, heyecan, azim gibi kavramları simgeler. Kırmızı, kan basıncını ve solunumu hızlandırabilir. İnsanları çabuk karar almaya ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır.

-Pembe: Pembe renk enerjisini kırmızıdan alır. Psikolojide pembe bir umut işaretidir. İnsan psikolojisinde pembe rengin karşılığı; sevgi, merhamet ve şefkattir.

-Beyaz: Beyaz temizliği, umudu, asaleti ve yeniliği simgeler. Beyaz, aynı zamanda, geçmişi unutmak ve yeni bir başlangıç yapmak demektir. ''Beyaz bir sayfa açmak'' deyimi de bu anlamda kullanılır.

-Siyah: Siyah renk ciddiyeti simgeler. İnsanları psikolojik anlamda dış etkilere karşı koruyan bir renktir. Dış dünya ile insan arasında adeta bir güvenlik duvarı vazifesini görür.

Mavi: Mavi renk, doğada karşımıza çıkan renklerdendir.Hem denizler, hem de gökyüzü mavi renktedir. Mavi renk, uyumu simgeler. Rahatlatıcı bir renktir. Mavi, insan psikolojisinde dinginlik sağlar. Mavi renk insana özgür hissettirir.

-Yeşil: Doğanın uyanışı, yeni bir başlangıç, tazelik ve umut anlamına gelir. İnsanlara en fazla güven veren ve stres faktörünü en aza indirgeyen renk yeşildir.

-Sarı: Sarı renk insanlarda heyecan ve pozitiflik duygusu oluşturur.Sarı renk yazı ve sıcağı hatırlatan, bu nedenle insan psikolojisinde mutluluk veren bir renktir.

-Mor: Mor, asaletin rengidir. Mor renk bir güç simgesi olarak da kullanılmaktadır. Bu renk insanların hayal gücünü geliştirir, farkındalık gücünü artırır. Ruhsal aydınlanma açısından da mor renk çok önemlidir.

-Kahverengi: Toprağın rengi kahverengi, sağlam ve güvenilir bir his verir. Durağanlık, güçlülük, olgunluk ve güvenilirliği simgeler.

-Turuncu: Kırmızı renkten sonra en sıcak renk olarak kabul edilen turuncu psikolojide, heyecanı, mutluluğu, dışa dönüklüğü simgeler. Turuncu aynı zamanda cesaret anlamına gelir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ