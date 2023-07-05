Renkler, özellikle yemek söz konusu olduğunda, üzerimizde güçlü bir duygusal etkiye sahiptir. Yiyeceğin renginden ya da tabağın renginden dolayı iştahımız artabilir. Peki, iştah arttıran renkler nelerdir? Detaylar haberimizde...

İştah Arttıran Renkler Neler?

Beyaz

Masumiyet ve saflıkla ilişkilendirilen beyaz tabaklar iştahınızı açabilir. Her ne kadar ilginç gelse de beyaz tabak aşırı yemeyi teşvik eder.

Yeşil

Doğanın rengi olan yeşil, çoğu insanın yeşillikleri sağlıklı beslenmeyle ilişkilendirmesine neden olur. Yeşil renkli yiyecekler ya da yeşil renkli tabaklar iştah açar.

Sarı

Beyniniz sarıyı görünce sizi mutlu eden bir hormon olan serotonin salgılamaya başlar. Sarı renkli yiyecekler ya da sarı renkli tabaklar sizde yemek yeme isteği uyandıracaktır.

Turuncu

Portakallar, mandalinalar, havuçlar, balkabakları... Bu güzel renk size bir sıcaklık ve rahatlık hissi verecek ve yemek yemeye teşvik edecektir.

Kırmızı