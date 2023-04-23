Renk göz ile yakalanan bir ışık tesiridir. Işığın eşya üzerine çarpmasıyla, yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine “renk” denir. Renk anlamı; ışık, göz ve beyinle idrak edilir. Bu sebeple renk anlamı üç sistemde ele alınmalıdır.

-Psikolojik sistemde renk: Beynimizde uyanan bir durumdur. Mavi duyum gibi. -Fizyolojik sistemde renk: Çeşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde, sinirler vasıtasıyla meydana getirilen, fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur. Yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.

-Fizyolojik sistemde renk: Çeşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde, sinirler vasıtasıyla meydana getirilen, fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur. Yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.

-Fiziksel sistemde renk: Ölçülerle ve rakamlarla geniş olarak belirtilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluğunu hangi oranda bulundurduğu esastır. Fizik bakımından renk türü titreşimde ışık dalgalarından ibarettir. Bu ışık-renk dalgaları değişik uzunluktadırlar. Kırmızının en kısa, morun en uzun olduğu gibi.

Sarı, kırmızı ve mavi renklere; Esas Renkler veya Meydana Getirilemeyen Renkler adı verilir.

Yeşil, turuncu ve mor renkler ise esas renklerin ikişerli karışımından meydana gelirler. Örneğin:

Sarı + kırmızı = turuncu

Sarı + mavi = yeşil

Mavi + kırmızı = mor

Böylelikle ortaya konan bu renk şeridine Spektre-Solaire denir. Göz alışımı ile idrak edilen, bütün yaşamı ve varlık dünyasına renk veren renk, renkler ve bu oluşumdan duyarlılığa, "renk tesiri" denir.

Ana renkler kırmızı, sarı ve mavi olarak biliniyor. Siyah ve beyaz renkler ise ne ara renk ne de ana renkler arasında yer almaz. Siyah ve beyaz rengin oluşumu daha farklıdır. Ana renkler siyah veya beyaz ile karıştırıldığında ara renkler elde edilmektedir. Bu şekilde istenilen renkler kolay bir şekilde elde edilebilir.

Ara renkler genellikle turuncu, yeşil ve mor olarak biliniyor. Kırmızı ve mavi renk karıştırıldığı takdirde mor renk elde edilir. Kırmızı ve sarı renk karıştırıldığında ise yeşil renk elde edilmektedir. Ayrıca renklerden birisi siyah ve ya beyaz renk ile karıştırıldığında renklerin farklı tonları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doğada birbirinden farklı renkler bulunur.

Renklerin her birinin şiddeti ve insan psikolojisinde yarattığı etki farklıdır. Bu kapsamda renkler sıcak renk ve soğuk renk olarak ikiye ayrılır. Sarı, kırmızı ve turuncudan oluşan renkler "sıcak renkler" olarak ifade edilir. Soğuk renkler ise yeşil, mavi ve mor renklerden oluşur.

Renk Bilimi

İngiliz fizikçi Isaac Newton 1670′de güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek, renkleri ayırmayı başarmıştır. Bir odayı kararttıktan sonra güneş ışığının ince bir delikten odaya girmesini sağlamış, bu ışığın önüne bir prizma koyarak parçalanış halini, tıpkı gökkuşağında olduğu gibi yedi rengi yukarıdan aşağıya doğru bir perdeye aksettirmeyi sağlamıştır. Güneş ışığını meydana getiren yedi rengin (renk tayfının) görkemi, gizemi bugün üzerinde birçok incelemeler yapılan son derece olumlu sonuçlar alınan çalışmaları ve araştırmaları beraberinde getirmiş, Renk Bilimi’ni bir bilim dalı olarak ortaya koymuştur. Newton’dan sonra, Chevreul, Helmhotz, Young gibi fizikçiler ve de kimyagerler bu proje üzerine yoğunlaşarak çalışmalarını hızlandırmışlardır. Newton beyaz perde üzerindeki renklerin bir sıra teşkil etmesine Spektrum Solaers (Güneş Tayfı) adını verdi.

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