Fransız otomobil devi Renault, 2023 model otomobillerinin başlangıç fiyatlarını duyurdu. Yeni modeller arasında hem binek otomobiller hem de ticari araçlar yer alıyor.

Renault'nun geniş ve çeşitli araç yelpazesi, herkesin ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun bir seçenek sunuyor. Şehir içi kullanım için ideal olan Clio'dan, daha lüks bir seçenek olan Koleos'a, ticari ihtiyaçlarınızı karşılayacak Express Van, Master Panelvan ve Trafic modellerine kadar her türlü beklentinizi karşılayabiliriz. Renault, sadece şık tasarımları ve rahat sürüş deneyimiyle değil, aynı zamanda ileri güvenlik teknolojileri ve yakıt verimliliği ile de öne çıkıyor. Kendi ihtiyaçlarınıza en uygun Renault modeleri haberimizde.

Renault Clio:

Başlangıç fiyatı: ₺546.900

Özellikler: 1.0L Turbo Benzinli Motor, 100hp, LED Gündüz Farları, Acil Durum Fren Destek Sistemi, Hız Sınırlayıcı ve Cruise Control gibi standart özellikler.

full led ön farlar & gündüz farları

elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

hız ayar ve sınırlayıcı

15'' jantlar

Renault Captur:

Başlangıç fiyatı: ₺944.900

Özellikler: 1.3L Turbo Benzinli Motor, 130hp, Otomatik Şanzıman, LED Farlar, Çeşitli Güvenlik Sistemleri

17" alüminyum alaşım jantlar

eller serbest Renault card sistemi

geri görüş kamerası

karartılmış arka camlar

Renault Megane Sedan:

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Başlangıç fiyatı: ₺752.000

Özellikler: 1.5L Turbo Dizel Motor, 115hp, Otomatik Şanzıman, LED Farlar, Hız Sınırlayıcı ve Cruise Control gibi özellikler.

Renault Koleos:

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Başlangıç fiyatı: ₺1.415.900

Özellikler: 2.0L Turbo Dizel Motor, 177hp, Otomatik Şanzıman, 4x4 Sürüş Modu, LED Farlar, Yüksek Seviye Güvenlik Sistemleri

elektrikli açılır panoramik cam tavan

eller serbest park sistemi

eller serbest bagaj kapağı

18" alüminyum alaşımlı jantlar

Renault Taliant:

Başlangıç fiyatı: ₺537.000

Özellikler: 1.0L Turbo Benzinli Motor, 90hp, LED Gündüz Farları, Acil Durum Fren Destek Sistemi, Hız Sınırlayıcı ve Cruise Control gibi standart özellikler.

hız ayar ve sınırlayıcı (cruise control)

otomatik yanan farlar

usb ve bluetooth bağlantılı radyo sistemi

Renault Express Combi:

Başlangıç fiyatı: ₺576.000

Özellikler: 1.5L Turbo Dizel Motor, 90hp, ESP, ASR, ABS gibi standart güvenlik özellikleri, geniş yükleme alanı.

Renault Express Van:

Başlangıç fiyatı: ₺471.900

Özellikler: 1.5L Turbo Dizel Motor, 90hp, ESP, ASR, ABS gibi standart güvenlik özellikleri, geniş yükleme alanı.

Renault Master Panelvan:

Başlangıç fiyatı: ₺704.000

Özellikler: 2.3L Turbo Dizel Motor, 150hp, ESP, ASR, ABS gibi standart güvenlik özellikleri, geniş yükleme alanı.

Koltuk Sayısı 3 İstihap Haddi 1240 - 2040 Yükleme Hacmi (m3) 8 - 17

Renault Trafic Panelvan:

Başlangıç fiyatı: ₺709.000

Özellikler: 2.0L Turbo Dizel Motor, 120hp, ESP, ASR, ABS gibi standart güvenlik özellikleri, geniş yükleme alanı.

Renault Trafic Combi:

Başlangıç fiyatı: ₺827.900

Özellikler: 2.0L Turbo Dizel Motor, 120hp, ESP, ASR, ABS gibi standart güvenlik özellikleri, geniş yükleme alanı, 9 kişi taşıma kapasitesi.

Yenigün Haber Merkezi