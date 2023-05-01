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Modelleme ve Simülasyon

Uçuş Mekaniği ve Kontrolü

Mühendislik ve Ürün Yönetimi

Havacılık ve Savunma

Remzi Barlas ; Tasarım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mühendislik ve Ürün Yönetimi sorumluluklarıyla 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahiptir. Konsept aşamasından ön tasarıma, fabrikasyona ve uçuş testine kadar çeşitli teknik alanlarda ve aktif programlarda bulunmuştur.