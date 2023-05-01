Remzi Barlas; Tasarım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mühendislik ve Ürün Yönetimi sorumluluklarıyla 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahiptir. Konsept aşamasından ön tasarıma, fabrikasyona ve uçuş testine kadar çeşitli teknik alanlarda ve aktif programlarda bulunmuştur.
Remzi Barlas Uzmanlık Alanları
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Havacılık ve Savunma
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Mühendislik ve Ürün Yönetimi
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İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS)
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Bölgesel Uçak
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Uçak Tasarımı
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Uçuş Mekaniği ve Kontrolü
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Uçak Performansı
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Modelleme ve Simülasyon
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Uçuş Testi