Yazdığı ve oynadığı filmlerle izlenme rekorları kıran Türkiye ‘nin en başarılı komedyenlerinin başında gelen İbrahim Büyükak uzun süredir yüzü olduğu "Getir" markası ile 4’ncü sezon anlaşmasını imzaladı ve kamera karşısına geçti.

Daha önce Oğuzhan Koç ve Binnur Kaya’yla beraber kamera karşısına geçen İbrahim Büyükak’a yeni reklam filminde güzel oyuncu Deniz Işın eşlik ediyor.

Ünlü komedyen uzun süredir yüzü olduğu "Getir" markası ile yaptığı 4’ncü sezon anlaşması ile sosyal medya ‘da “İbrahim Büyükak rekor kırdı” diye anıldı…

YENİGÜN HABER MERKEZİ