Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'dan sonra bir ünlü isim daha siyasete atılmaya karar verdi. 'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Özlem Balcı, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografik filmi ‘Reis’te Emine Erdoğan’ı canlandırmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Oyuncu Özlem Balcı, genel seçimlerde MHP'den Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Özlem Balcı, aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda yerel radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, pek çok yapımda rol aldı.

2006 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Makbule' karakteriyle televizyona adım attı.

2007-2008 yıllarında 'Doktorlar' dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırdı. Aynı yıl 'Annem' dizisinde 'İstanbul', 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'İnci', 'Hepsi1' dizisinde ise 'Özlem' karakterine hayat verdi.

2010 yılında 'Umut Yolcuları' adlı dizide 'Deniz' karakterini,

2011 yılında 'Canan' dizisinde ise 'Elif Öğretmen'i canlandırdı. 'Ateşin Düştüğü Yer' filminde "Asiye", Siya Mem-u Zin filminde ise "Helin" karakterini canlandırdı. 'Seksenler' dizisindeki 'Yıldız' rolüyle de geniş çevrelerce tanındı.