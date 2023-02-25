Reis sana ; Allah'tan kork diyemem çünkü Allah yarattığı kullarını kendisinden korkması için yaratmadı.. Sadece diyeceğim tek şey Allah yar ve yardımcın olsun.. Biraz da eleştirilere kulak ver , gerçi ağzı olan konuşuyor ! Boş da konuşuyor , işine geldiği gibi de konuşuyor..

Siz bilirsiniz Şeyh Edebâli'nin sözlerini ... Hatırlatmak isterim..

Ey oğul, artık Bey'sin!

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana.

Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoşgörmek sana.

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.

Haksızlık bize, bağışlamak sana...



Ey oğul, sabretmesini bil,

vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma;

insanı yaşat ki devlet yaşasın.



Ey oğul, işin ağır,

işin çetin, gücün kula bağlı.



Unutma ki yüksekte yer tutanlar , aşağıdakiler kadar emniyette değillerdir...

Bir şeye özellikle dikkat çekmek isterim kozmopolitik bir ülkeyi yönetmek kolay değil, zorlukları çok, birileri memnun olur birileri gücenir, birileri hainlik için bol bol dezenformasyon yapar. Zor bir görev...

Bu ülkede aşağı yukarı 15 milyon alkol kullanan insanlar var , diyeceksin ki zıkkım içsin, içmesin.. Reisim bu dünya insanları taa yüzyıllar böyle yaşamış ve de devam ediyor. Eminim ki, tarih okumuşsun, bırak milleti, nice padişahlar ve sultanlar bu zıkkımı içtiler ve geçip gittiler.

Anlıyorum sizin milli içki diye ayranı işaret ettiğinizi , aslında siz de biliyorsunuz ki, milli içkimiz kımız... Tabi devletin başı olarak zararlı şeyi örnek vermeniz olmaz.

Türkiye de yıllık içki tüketimi 150 milyon 500 bin litre , bu rakamlara kaçak ve yurt dışı alımlar hariçtir.. Reisim bu millet sizin din gereği ve zararlı olmasını engellemek için almak istediğiniz önlemleri takmaz. Hani diyorsunuz ya milletin üstünlüğü ve millet iradesi. Bunu hatırlatmakta yarar var size...

Yakında seçim var bu akşamcıların size oy vereceğini düşünüyor musunuz ? Aslında size alışmıştık, yaparsa reis yapar niye diyorlar, güvendikleri için.. Çünkü dediklerinizi, söz verdiklerinizi yaptığınız için. Kaybetme bu akşamcıları derim...

Güzel ve hatırı sayılı büyük hizmetler ettiniz. Ülke sizin zamanınızda çok mesafe aldı ama FETÖ ve ona yakınlar din üzerinden devlete zarar verenler , dallandı kolları yayıldı bile. Ona da kandırıldık demek Milletten özür dilemekle olmaz. Artık usta bir reisimiz bunlara meydan vermemeli. Diyaneti faaliyete geçirip bu din tüccarlarının önüne geçmelisin.

Bir konuşmanızı da hatırlatmak isterim.

Din de reform.1400 yıl önceki hadisler ile devam edemeyiz. Kuran-ı Kerimi ilim , bilim ve ahlâk düzeyinde öğrenmek gerektiğini izah ettiniz...

Eylül ayında göçmen krizi ile olan sorunların çözümünü dile getirmiştim. Halen cılız çözümlerle geçiştirmek olmaz. Radikal ve cesur adımlar gereklidir. Zaman rakibiniz lehinde işlemeye devam ediyor. Benden söylemesi…

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıkla.