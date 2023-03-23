“Ramazan birlik, beraberliktir. Halden anlamak, yalnız bırakmamaktır. Aşını, sofranı paylaşmaktır. Bu Ramazan’da da paylaşmaya niyetliyiz.” diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, her Ramazan’da olduğu gibi bu senede “Beklentimiz tüm gıda sektörünün sorumlu davranması, artan talebin dengeli ve adil bir şekilde karşılanması, tüketicilerin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesidir." diye konuştu.

Reis Gıda’dan Ramazan dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“42 yıl önce kurulan ve kalitesinden ödün vermeden kuru gıda sektörünün lideri olarak sağlıklı ve doğru koşullarda üretilen bakliyat ürünlerini tüketiciyle buluşturan Reis Gıda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu Ramazan ayının dayanışma içinde paylaşım ve bereket ile geçmesini diliyor.

Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek için her yıl olduğu gibi bu yılda sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayında “Ramazan’ın bereketi paylaşmanın iyiliğiyle çoğalır” diyerek başlattığımız projemizde öncelikle yaşamış olduğumuz depremler ve sel felaketi için bu hayırlı günlerde yaralarımızı sarmak, daha çok birlik olmak adına seferber olduk.

Yaşanan kayıplar, bizleri yalnızca hüzünlendirmiyor, aynı zamanda harekete geçmeye de teşvik ediyor. Deprem bölgesinde yaşayan veya farklı illere göç eden depremzedeler için kumanyalarımızı göndermeye başladık ve deprem bölgesindeki sahra ve gezici mutfaklar için kuru gıda ürünleri gönderimini sürdürüyoruz.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözü, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşma kültürünün önemine dikkat çeken en güzel örneklerdendir. Birey olarak kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra çevremizdeki yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Toplumsal gücümüz ancak el ele verip dayanışmayla beraber artacaktır. Bu mübarek ramazan ayında her evde sıcak yemek pişmesi, her çocuğun yatağına tok yatması için birlik ve beraberlik içinde seferberliğimizi sürdürüyoruz.

Ramazan kolilerinde Güvenilir Gıda

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan kumanyaları hazırlanıyor. Ancak her geçen yıl kumanya taleplerinde azalmalar yaşanıyor. Bunun nedeni insanların aldığı ürünlerden memnun kalmaması. Bunun sonucunda işyerlerinde çalışanlar artık iş vereninden Ramazan kolisi değil hediye çeki talep eder hale geldi. Bunu geri döndürmenin yolu ise güvenilir gıdaları insanlara sunmaktan geçiyor.

Örneğin; Pirinç, bakliyat ve bulgurda menşeine, cinsine, boyutuna, nem durumuna, dikkat edilerek kaliteli, çabuk pişen, kabuk atmayan, protein oranı yüksek yeni mahsul ürünler Ramazan kolilerinde yer almalı.

Kumanya kolilerinin içindeki ürünler bizzat kontrol edilmeli. Ürün cinsinin ve menşeinin doğru yazılıp yazılmadığı incelenmelidir.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin anahtarı kurubaklagillerde

Ramazan ayında, uzun saatler tutulan oruçlarla beraber sağlıklı beslenmenin önemi daha da artar işte bu süreçte uzun süre tok tutması açısından kuru baklagiller önemli bir yere sahiptir. Kuru baklagiller, içerdikleri yüksek protein, lif, vitamin ve mineral sayesinde, sağlıklı beslenmenin anahtarını oluştururlar. Bu gıdalar, tokluk hissi vermesinin yanı sıra kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca, sindirim sistemi sağlığına da olumlu etkiler yaparlar ve bağışıklık sistemini güçlendirirler. Ramazan ayında, özellikle oruç tutanlar için kuru baklagillerin tüketimi, vücut ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, kuru baklagiller Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin anahtarı olarak karşımıza çıkarlar.

Oruç tutarken gereken enerjiyi koruyun

Yeterli miktarda su içmek, taze meyve ve sebzeler tüketmek, protein açısından zengin gıdalar ve tam tahıllı gıdalar gibi besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketmek sağlıklı beslenmenin önemli unsurlarıdır. Ayrıca, yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların tüketimi azaltılmalı ve aşırıya kaçılmamalıdır.

Sağlıklı bir beslenme planı, Ramazan ayında da devam etmelidir. Bu sayede, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri alarak sağlıklı kalmaya ve oruç tutarken de enerjinizi korumaya yardımcı olabilirsiniz.” (YHM)