AKIL sahibi her MÜSLÜMAN hayatını yaşarken; bütün işlerinde RAĞBET göstereceği, TALEP edeceği temel İLKE, nasıl edeyim- ne yapayımda Allah’ın RAZI olduğu kullarının içine dahil olayım düşüncesinde olmalıdır. Rabbin YOLUNUN dışında yürüyeceği her yol, MEYLEDECEĞİ her alan yanlış sonuçlar doğurur. Bunun için çok DİKKATLİ hareket etmelidir. ARZU ve İSTEKLERİNİ, Yaratıcının KİTABINDA ortaya koyduğu, herkesin çok rahat anlayabileceği temel ÖLÇÜLERE göre, gerekirse her an REVİZE ederek İRADESİNE yansıtmalıdır.

Allah Yunus 100. Ayetinde: “Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. O akıllarını güzelce kullanmayanları PİSLİK içinde bırakır.” Bir başka Mealde: “Allah, Akıllarını kullanmayan topluluklar üzerine PİSLİK yağdırır.” diyor.

Aklın YANLIŞA meyletmemesi için, GÖNÜLLE sağlam irtibatı olmalıdır. Aksi halde; NEFS ve ŞEYTANLARIN sinsi OYUNLARINA yenik düşme TEHLİKESİYLE karşı-karşıya kalabilir insan. O da umulmadık SIKINTI ve ZORLUKLARA sokabilir kişiyi. Akıl, GÖNÜLLE birlikte yürürse, bütün AZGINLIKLARA karşı, KUL’U Allah’a yöneltmede daha titiz davranmaya sevkeder. “Nankörlükten-KİBİRDEN-Azgınlıktan” NİMETLERE ŞÜKRE. “Kendi-kendine YETERLİ görmekten” MÜTEVAZİLİĞE, Tevekkül ve Tefekkürle TAKVA sahibi KULLUĞA teşvik eder.

İnşirah 5.6 Ayet: “Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var” “Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var.”

İnşirah 7.8 Ayet: “O halde boş kaldın mı (Önemli işi bitirince) kalk yorul” (hemen diğerine koyul) - Ve sadece RABB’İNE yönel!

Alak 6.7: “Gerçek şu ki, İnsan AZAR” - Kendi kendine YETERLİ görerek:

Rabbim hepimizi Allah’ın ÖLÇÜLERİNE göre yaşayan kullarından eylesin.

Regaip Kandilinizi ve Cuma Bayramınızı tebrik ederim.

Selâmlar, Allah’a Emanet olunuz