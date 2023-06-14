Reflü nasıl geçer, reflüye ne iyi gelir? Reflü tedavisi nedir? internet üzerinden araştırılan konulardan biridir. Reflü genelde her yaşta insanın başına gelen yanma hissi, gögüs ağrısı, yutma güçlüğü yaşatan bir hastalıktır. Reflü hastaları nasıl bir tedavi yöntemi kullanmalıdır? Reflüye ne iyi gelir? Sizin için derledik. İşte detaylar...

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkar ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar her bireyde farklı şiddet ve sıklıkta görülebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Reflünün en yaygın semptomlarından biri yanma hissidir.

Yanma hissi genellikle göğüs bölgesinde ortaya çıkar ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasından kaynaklanır. Mide asidi, normalde mide içinde sindirim için bulunan bir sıvıdır. Ancak yemek borusu mukozasında asit etkisiyle temas ettiğinde yanma hissi meydana gelir. Yanma hissi genellikle yemeklerden sonra veya yatarken artabilir.

Reflüye bağlı olarak ortaya çıkabilen diğer semptomlar arasında şunlar yer alabilir:

Ekşi veya acı tat: Ağızda ekşi veya acı bir tat hissi oluşabilir. Bu, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşur.

Hazımsızlık: Reflüye bağlı olarak sindirim sistemi üzerindeki baskı artabilir, bu da hazımsızlık hissine neden olabilir. Yemeklerin sindirimi zorlaşabilir ve karın bölgesinde şişkinlik hissi oluşabilir.

Öksürük: Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, solunum yolunu tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilir. Özellikle gece uyurken öksürük artabilir.

Boğazda takılma hissi: Reflü, yemek borusunun üst kısmında boğazın arkasında bir takılma hissi oluşturabilir. Bu durum boğazda rahatsızlık hissine yol açabilir.

Ses kısıklığı: Reflüye bağlı olarak ses tellerinde tahriş meydana gelebilir ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

Reflü tedavisi nasıl yapılır?

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir durumdur ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Her bireyde farklı şiddet ve sıklıkta görülebilen bu semptomlar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, reflü semptomlarını hafifletmek, yemek borusundaki hasarı önlemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için bir dizi yöntem bulunmaktadır.

Reflü tedavisinin ilk adımı genellikle yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Yemek sonrası dik pozisyonda oturmak veya yatmak, aşırı kiloları vermek, yemek miktarını azaltmak, asitli ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, kafein ve alkolden uzak durmak gibi basit önlemler, semptomları hafifletebilir.

Diyet değişiklikleri de reflüyü kontrol altında tutmada etkili olabilir. Baharatlı yiyecekler, çikolata, nane, domates, turunçgiller gibi reflüyü tetikleyebilecek gıdaların sınırlanması veya tamamen çıkarılması önerilmektedir. Sağlıklı gıdaları tercih etmek, yemeklerde yağsız et, sebze, meyve, tam tahıllar gibi besinleri kullanmak da önemlidir.

Reflü semptomlarını hafifletmek ve mide asidini kontrol altına almak için ilaç tedavisi de kullanılır. Doktorlar, antiasitler, proton pompa inhibitörleri (PPI'lar) veya H2 antagonistleri gibi ilaçları reçete edebilir. Bu ilaçlar, mide asidinin üretimini azaltarak semptomları rahatlatır ve mideyi korur.

Şiddetli ve tedaviye dirençli vakalarda veya ciddi komplikasyonlar geliştiğinde cerrahi seçenekler düşünülebilir. Laparoskopik fundoplikasyon adı verilen bir cerrahi işlem, mide kapakçığındaki gevşekliği düzeltmeyi amaçlar. Ayrıca endoskopik prosedürler veya LINX adı verilen implant edilebilen bir cihaz da kullanılabilir.

Reflüye ne iyi gelir?

Reflü semptomlarını hafifletmek ve rahatlamak için bazı evde uygulanabilecek yöntemler ve doğal tedavi seçenekleri bulunur.

Beslenme düzeni: Reflü semptomlarını yönetmek için beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmak önemlidir. Yemeklerden sonra dik bir pozisyonda oturmak veya yatmak, aşırı kilolardan kurtulmak, yemekleri daha küçük porsiyonlarda ve sık aralıklarla tüketmek, asitli ve baharatlı yiyeceklerden, kafein ve alkolden kaçınmak, çikolata, nane, domates gibi reflüyü tetikleyebilecek gıdalardan uzak durmak önemlidir.

Diyet değişiklikleri: Bazı yiyecekler reflü semptomlarını artırabilir bu nedenle bu gıdaların tüketimini sınırlamak veya tamamen çıkarmak faydalı olabilir. Örneğin baharatlı yiyecekler, çikolata, yağlı ve kızarmış yiyecekler, domates ve turunçgiller, kafein içeren içecekler reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Bunun yanı sıra lifli gıdalar, sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve düşük yağlı protein kaynakları içeren bir diyet tercih edilmelidir.

Tuzlu su gargarası: Reflü nedeniyle oluşan boğaz tahrişini hafifletmek için tuzlu su gargarası yapmak faydalı olabilir. Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve bu karışımı kullanarak boğazınızı gargaralayın. Tuzlu su boğazda tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

Bitki çayları: Bazı bitki çayları reflü semptomlarını hafifletmede yardımcı olabilir. Örneğin papatya çayı, zencefil çayı veya rezene çayı reflü semptomlarını rahatlatabilir. Bu çayları demleyip yemeklerden sonra veya semptomlarınızı hissettiğinizde tüketebilirsiniz.

Stres yönetimi: Stres reflü semptomlarını artırabilir. Bu nedenle stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini uygulamak ve stresi azaltmaya çalışmak reflü semptomlarını kontrol etmede yardımcı olabilir.

