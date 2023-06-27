Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam, İbrahim Aköz gibi isimlerin rol aldığı, İlker Savaşkurt’un ikinci filmi “Reflection (Akis)” BluTV’de izleyiciyle buluşuyor! Yolları İstanbul’da bir otelde kesişen farklı milletlerden insanların söyledikleri yalanlarla yüzleşmesini sürükleyici bir kurguyla beyazperdeye taşıyan fantezi türündeki film, Mehmet Kala imzalı sıradışı senaryosuyla ön plana çıkıyor.

Yalanlar, yüzleşmeler ve erken bir kıyamet etrafında birleşen bir hikâyeyi anlatan “Reflection”, İngilizce olarak çekilen bir Türk filmi olma özelliğiyle de dikkatleri çekiyor.

Ödüllü ilk filmi “Damat Koğuşu”yla adından söz ettiren İlker Savaşkurt’un yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj sinema filmi “Reflection (Akis)”, New York’ta düzenlenen ve dünya prömiyerini yaptığı 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film Ödülü kazandı. Türkiye’de ilk kez 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde seyirciyle buluşan “Reflection”, Sofya’da gerçekleştirilen Uluslararası CineLibri Film Festivali’nin de resmi seçkisinde gösterildi ve ardından vizyonda sinemaseverlerle buluştu.

İlker Savaşkurt’un, Mehmet Kala’nın kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan uyarladığı ve yönetmenliğini üstlendiği; senaryosuna yine Kala’nın imza attığı ödüllü “Reflection” filmi, İstanbul’un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçiyor. Fantezi türündeki filmde Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam ve İbrahim Aköz ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor. Müziğin bir karakter olarak yer aldığı “Reflection”da, besteler ise Ercüment Orkut’un imzasını taşıyor. Filmin orijinal müzikleri, Spotify başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.

İnsanoğlunu temsilen farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye’de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen “Reflection”, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor.

“Reflection”da, tuhaf bir resepsiyonist günlük mücadeleleriyle boğuşan konuklarını karşılarken, onların koruyucu azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adamın gelişinden sonra her şey bir kargaşa ve dehşet ortamına sürükleniyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yapan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için bir ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.