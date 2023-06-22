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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atanan Refik Tuzcuoğlu kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Refik Tuzcuoğlu biyografisi ve kısaca iş hayatından bahsedelim:

Refik Tuzcuoğlu kaç yaşında, nereli?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Refik Tuzcuoğlu 1967 yılında Konya'da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Refik Tuzcuoğlu 56 yaşında.

Refik Tuzcuoğlu kaç yaşında?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atanan Refik Tuzcuoğlu 56 yaşında. Refik Tuzcuoğlu 1967 yılında Konya’da doğdu.

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu Konya'da doğdu.

Refik Tuzcuoğlu ne mezunu?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Refik Tuzcuoğlu biyografisi ve çalıştığı yerler

2004-2009 döneminde Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı, belediye şirketlerinde genel koordinatörlük, Kayseri Su-Kanal İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2015-2016 yılları arasında ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

2016 - 2018 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili görevinde de bulundu.

2018 - 2019 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Refik Tuzcuoğlu, 2018 yılında Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na atandı.

Refik Tuzcuoğlu sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @refik.tuzcuoglu

Kaynak: HABER MERKEZİ