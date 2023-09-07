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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 Eylül 2023 tarihinde Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.şirketinin halka arzına onay verdi. Şirket, önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya adım atacak.Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verir? tüm detaylar haberimizde.

Reeder Teknoloji

Sermaye artırımı yoluyla 170.000.000 LOT

Ortak satışı yoluyla da, 45.000.000 LOT

Mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000,-TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışı gerçekleştirilecektir

Toplamda ise, 215.000.000 payın satışı 9,30 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.

Halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.