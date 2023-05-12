Halka arz sürecinde 158 milyon yeni hisse ihraç edilecekken, mevcut ortakların sahip olduğu 39 milyon hisse satılacak. Bu hamle, şirketin sermayesini ve yatırımcı tabanını genişletecek ve aynı zamanda mevcut ortakların hisse satışlarından elde edeceği geliri de artıracak.

Reeder Teknoloji, gelirinin büyük çoğunluğunu, yaklaşık yüzde 98'ini, cep telefonlarından elde ediyor. Yerli bir akıllı telefon üreticisi olarak, Reeder, Türkiye'nin teknoloji sektöründe önemli bir rol oynuyor. Şirketin halka arz süreci, Türkiye'deki teknoloji sektörünün büyüme ve gelişme potansiyelini gösteriyor ve yerli üretim ve inovasyonun önemini vurguluyor.

Halka arzın detayları ve zamanlaması hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Bu süreç, yatırımcılar için Reeder'in iş modeli, finansal performansı ve gelecek planları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji sektöründe yerli üretim ve inovasyonun gelişimini desteklemek için bir fırsat olacak.

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