Redmi Note 12T Pro Yakında Geliyor! Xiaomi'nin merakla beklenen yeni modeli Redmi Note 12T Pro'nun özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Android pazarının dev oyuncularından olan Xiaomi, Redmi markasını genişletmeye devam ediyor. Redmi Note 12 serisi, orta segmentin en etkileyici oyuncularından biri olarak kabul edilir ve serinin yeni bir üyesi olan Redmi Note 12T Pro'nun lansmanı yaklaşıyor.

Redmi Note 12T Pro'nun Özellikleri Redmi Note 12T Pro, işlemci olarak MediaTek Dimensity 8200 Ultra kullanıyor. Xiaomi'nin resmi açıklamalarına göre cihaz, 144Hz yenileme hızına sahip ve 20.5:9 en boy oranında geniş bir LCD ekran ile geliyor. 12 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile donatılan yeni Redmi modeli, 67W hızlı şarj desteği olan bir bataryaya sahip olacak.

Redmi Note 12 Serisi Türkiye dahil, dünya genelinde satışa sunulması beklenen cihaz, serinin yedinci modeli olarak karşımıza çıkıyor. Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro Speed Edition ve Redmi Note 12T Turbo modellerini içeriyor.

Redmi Note 12 Pro+ Özellikleri Serinin en güçlü modellerinden olan Redmi Note 12 Pro+ modeli şu özelliklere sahip:

Ekran: OLED, 1B renkler, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nit (tip)

İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

Arka kamera: 200 MP, f/1.7, (geniş), 1/1.4″, PDAF, OIS; 8 MP, (ultra geniş), 1/4″, 1.12µm; 2 MP, f/2.4, (makro)

Ön kamera: 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.06″, 1.0µm

Boyut ve ağırlık: 162,9 x 76 x 9 mm; 208.4 gr

İşletim sistemi: Android 13

RAM ve depolama: 256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM

Batarya: Li-Po 5000 mAh; 120W hızlı şarj

Fiyat: 290 dolar – 317 dolar

Lansman Bekleniyor Redmi Note 12T Pro'nun yakın zamanda resmi lansmanının yapılması ve daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Xiaomi'nin bu yeni modeli, orta segmentte önemli bir etki yaratabilir.

Yenigün Haber Merekezi