Redmi, yeni akıllı telefon serisi Redmi A2'yi Hindistan'da resmi olarak tanıttı. Bu seri, uygun fiyatları ile dikkat çeken Redmi A2 ve Redmi A2+ modellerinden oluşuyor. Her iki model de neredeyse aynı özelliklere sahipken, aralarındaki temel farklar RAM/depolama seçenekleri ve parmak izi okuyucusu.

Her iki model de 6.52 inç boyutunda ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca her iki cihazın da kalbinde MediaTek tarafından üretilen 12nm üretim sürecinden geçen Helio G36 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti, dört adet 2.2 GHz hızında Cortex-A53 ve dört adet 1.7 GHz hızında Cortex-A53 çekirdekleri ile PowerVR GE8320 GPU'dan oluşuyor.

Ön tarafta 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olan Redmi A2 ve A2+'ın arka tarafında ise 8 Megapiksel ana kamera ve 0.08 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Her iki model de 10 W hızında şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasitesinde bir batarya ile donatılmış durumda. Cihazlar Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve +3 GB'a kadar sanal RAM desteği sunuyorlar. Ancak parmak izi okuyucusu sadece Redmi A2+ modelinde bulunuyor.

Redmi A2'nin fiyatı depolama ve RAM miktarına göre değişiklik gösteriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modeli 75 dolar (yaklaşık 3.000 TL), 4GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip modeli 80 dolar (yaklaşık 3.150 TL), ve 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modeli 95 dolar (yaklaşık 3.750 TL) olarak belirlendi. Redmi A2+ modelinin fiyatı ise 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile birlikte 100 dolar (yaklaşık 4.000 TL).

Redmi A2 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok.