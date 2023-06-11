Çok çeşitli teknoloji ürünleriyle tanınan Redmi, bu sefer de 2K ekranlı Redmi A27Q monitörü ile karşımıza çıkıyor. Geçen ay Redmi A27 monitörünü piyasaya süren şirket, şimdiyse biraz daha üst segment bir model olan Redmi A27Q'yu kullanıcılarına sunuyor. 2560 x 1440 piksel (2K) çözünürlüğe, 75 Hz yenileme hızına ve ince çerçeveli 27 inç IPS ekrana sahip bu monitör, çeşitli etkileyici özelliklerle geliyor.

Redmi A27Q, %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamı desteği ile mavi ışık azaltma teknolojisi sunuyor. 178 derece görüş açısı, 250 nit maksimum parlaklık, 8-bit renk derinliği ve HDR 10 teknolojisi de bu monitörün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Redmi A27Q'nun USB-C portu üzerinden 65W ters hızlı şarj sunabilmesi. Bu özellik, monitörün dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj etme yeteneği sağlıyor. Ek olarak, monitörde USB-A, HDMI ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.