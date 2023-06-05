Mobil uygulama ile kontrol edilen robot süpürgeler, özellikle teknolojiye uzak kullanıcılar için zorluklar oluşturabiliyor. Ancak Redkey R20, süpürgeyi kontrol etme işlemini herkes için kolaylaştıran bir yaklaşım sunuyor. R20'nin istasyonundaki dokunmatik ekran, kullanıcılara hem mobil uygulama kullanma ihtiyacını hem de süpürge üzerindeki fiziksel tuşları kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Dokunmatik ekranda, kullanıcılar zamanlama, harita düzenleme, emiş gücü ayarı ve mod değiştirme gibi ayarları rahatça gerçekleştirebiliyor. Üstelik R20, internet bağlantısı olmaksızın da kontrol edilebiliyor. Bu da özellikle bağlantı sorunları yaşandığında süpürgenin kesintisiz çalışmasını sağlıyor. İsteyen kullanıcılar ayrıca süpürgeyi Redkey'in mobil uygulaması ile de kontrol edebiliyor.

R20'nin kutusundan çıktığı anda kullanıcılarına sunduğu hızlı eşleşme, haritalama ve engelleri belirleyerek kaçınma özellikleri ile LDS lazer navigasyon teknolojisi, kullanıcıların temizlik sürecini hızlandırıyor. 4000Pa emiş gücüyle kuru temizlikte üstün performans gösteren R20, döner paspaslama özelliği ile ıslak temizlikte de etkili sonuçlar sunuyor.

Cihaz, kendi kendini temizleme, kendi kendine toz boşaltma, otomatik paspas kurutma gibi özelliklerle de donatılmış. Su miktarının otomatik kontrolü, kullanıcılardan ekstra bir müdahale gerektirmeksizin istasyon üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bütün bu özellikler ve geniş dokunmatik ekranı ile Redkey R20, robot süpürge pazarında öne çıkan bir model. Temmuz ayında satışa sunulacak olan R20'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Ancak kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu özellikleri ile bu yeni modeli merakla bekliyoruz.