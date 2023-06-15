Türkiye’nin en başarılı dört motor sporları sporcusunun hikayesine odaklanan KNN54 Riders belgeseli, mayıs başında Red Bull TV ve S Sport Plus’ta yayınlandı. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun, Sakarya’da Kenan Sofuoğlu’nun mentorluğunda yarışlara ve şampiyonluklara hazırlanışını anlatan ve yönetmenliğini Altuğ Gültan’ın yaptığı belgesel çekimleri toplam 14 gün sürdü.

Türkiye’de iki teker motor sporlarının en önemli temsilcileri olan Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun kariyerleri ve Sakarya’da Kenan Sofuoğlu mentorluğunda yarış dünyasına adım atış süreçleri belgesel oldu. Red Bull tarafından hazırlanan belgesel, Red Bull TV’de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Terim Belgeseli’nin de yönetmeni olan Altuğ Gültan’ın gerçekleştirdiği, Cornerman’in çekimini üstlendiğini 52 dakikalık yapım, 4 sporcunun Kenan Sofuoğlu ile kariyerlerine ve farklı serilerde şampiyon olma arzularına odaklanıyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde beraber antrenman yapan, tüm sezonu beraber geçiren 4 sporcunun birbirlerini destekleyiş süreçlerinin anlatıldığı belgeselin çekimleri, 6 günü yurt dışı yarışları olmak üzere 14 gün sürdü. Toprak Razgatlıoğlu’nun 2021 Dünya Superbike Şampiyonu olma sürecine de değiniliyor. Toplam sürecin 13 ay süren ve 3 farklı ülkede gerçekleştirilen çekimlerde toplam 23 kişi çalıştı.

İzlemek için: https://www.redbull.com/ tr-tr/films/knn54-riders

KÜNYE

Yönetmen ve Yazar: Altuğ Gültan

Kurgu Yönetmeni: Burak Aksoy

Yapımcı: Algan Gültan, Mert Koçal

Görüntü Yönetmeni:Barış Aygen

Editör: Behiç Ümit Aksoy

Post Prodüksiyon: Fine Cut Pictures

Renk: Post Brothers, Ercan Küçük

Mix & Mastering: Mattepost

Line Prodüksiyonu: Tolan Films

Line Prodüktörü: Alinahid Koçak

Yapım Sorumlusu: Taha Yüksel

Yapım Asistanı: Halil Meşeci

Kamera Operatörü: Kerim Hacıoğlu, Mete Gültan, Halil Ercüment Çayır, Deniz Yıldız

Kamera Asistanı: Baransel Vural, Beysi Aslan

Ses: Osman Erdem Doğan, Tuna Güler

Boom Operatörü: Mertkan Yıldız, Cemre Emircan Altay

D.I.T.: Alihan Kara, Muhammet Ali Şahin