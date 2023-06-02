Red Bull’un global basketbol etkinliği Red Bull Half Court’un Türkiye ayağında kazanan ekipler 4 Haziran Pazar günü belirlenecek. Müsabakaların yanı sıra çeşitli konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin izleyici ile buluşacağı etkinlik, İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşecek.

Bu yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirilen ve 2023 elemelerine 77 üniversiteden 38 kadın, 70 erkek basketbol takımının katılım sağladığı Red Bull Half Court’ta final heyecanı için geri sayım başladı.

Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’un finalleri 4 Haziran Pazar günü 12.00’den itibaren İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında kadın ve erkek kategorisinde final maçları ise 19.30’dan itibaren başlayacak.

Final müsabakalarının yanı sıra çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin izleyici ile buluşacağı Red Bull Half Court’ta kadın ve erkek kategorilerinde şampiyon olan takımlar eylül ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşecek olan Red Bull Half Court Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

Finalistler belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi (İzmir), 19 Mayıs Üniversitesi (Samsun) ve Gazi Üniversitesi’nde (Ankara) 540 sporcunun mücadele ettiği elemeler sonucunda 8 kadın ve 8 erkek basketbol takımı Red Bull Half Court’un bu yılki Türkiye Finali’nde şampiyonluk kupasına uzanmak için mücadele edecek.

Red Bull Half Court 2023 Finali'nde yer alacak takımlar şöyle:

Kadınlar Kategorisi

Atatürk Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Erkekler Kategorisi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Doğuş Üniversitesi

İstanbul Beykoz Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kazanmanın anahtarı 21 sayı

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçın kazananı oluyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.

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