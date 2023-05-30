Çizim ustalarının gelenekselleşen yarışması Red Bull Doodle Art’ın dünya finali, 60’tan fazla ülkeden birçok genç sanatçının katılımıyla Hollanda’da gerçekleşti. BantMag jüriliğinde seçilen 2023 Türkiye finalisti Doğan Güneş, Amsterdam’da düzenlenen dünya finalinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Red Bull Doodle Art, sanatın yaratıcı olduğu kadar özgün bir yolu olan karalamalar ile bir kâğıt ve kalem eşliğinde katılımcıların içindeki çocuğu ortaya çıkarma fırsatı sunuyor. Yeni nesil sanatçılara yönelik gerçekleşen yarışma kapsamında karalamaları ile son etaba yükselen ülke finalistleri, Amsterdam’da gerçekleşen büyük finalde hünerlerini gösterdi.

Amsterdam’da nefes kesen yarış

25-28 Mayıs tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen Red Bull Doodle Art 2023 Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme şansını yakalayan Doğan Güneş çizim konusundaki usta yetkinliklerini alanında öne çıkan jürilere sergiledi. Tüm eserlerin yaratıcılık, artistik beceriler ve eğlenceli içerikler çerçevesinde değerlendirdiği yarışmanın kazananı ise İtalya’dan Chiara Croce oldu.

Red Bull Doodle Art ülke finalistleri Amsterdam’da yapılan bu 3 günlük dünya finali kapsamında yetenekli ve dünyaca tanınmış sanatçılarla buluşma ve atölyelerde deneyim paylaşma imkânı da buldu.

Aynı zamanda finalistlerin eserleri, halkın katılımına açık bir sergi ile sanatseverlerle buluşurken etkinlik boyunca sanat ve inovasyonun birleşimiyle oluşan eserler yoğun ilgi gördü. Red Bull’un ilk NFT projesi olan Red Bull Doodle Art NFT koleksiyonu da kısa sürede 50.000 USD üzerinde bir satış rakamına ulaştı ve bu tutar tüm finalistlere eşit olarak bölüştürüldü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ