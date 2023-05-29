Kültür sanat ve spor alanında düzenlediği global etkinliklerle hayatın her alanında çığır açmaya devam eden Red Bull’un yeni projesi Red Bull Back Line, voleybolun kurallarını yeniden belirliyor. Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daralacağı Red Bull Back Line’a ön kayıtlar 17 Haziran tarihinde başlıyor.

Red Bull Back Line için geri sayım başladı. Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan ve değişen kurallarla son dönemin gözde sporu voleybola yeni bir soluk getirecek Red Bull Back Line’a ön kayıtlar 17 Haziran’da başlıyor.

Red Bull Back Line’da elemeler 3-4 Haziran’da Antalya, 8-9 Temmuz’da İzmir, 16 Temmuz’da Ankara ve 21-22 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik, 23 Temmuz’da yine İstanbul’da organize edilecek final etabıyla sona erecek. Red Bull Back Line’ın Antalya etabına yalnızca etkinlik alanında ön kayıt yapılabilecek, diğer etaplar için ise ön kayıtlar 17 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilebilecek.

Voleybolun kuralları baştan yazılıyor

Red Bull Back Line voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibariyle ise 5 set üzerinden mücadele edecekler. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ