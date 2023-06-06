Kültür-sanat ve spor alanlarında düzenlediği global etkinliklerle hayatın her alanında çığır açmaya devam eden Red Bull’un yeni projesi Red Bull Back Line, Antalya ayağı ile başladı. Voleybolun kurallarının yeniden belirlendiği Antalya elemelerinde kazanan takımlar belli oldu.

Red Bull Back Line heyecanı, Antalya’da gerçekleştirilen eleme etabıyla başladı. Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan ve değişen kurallarla son dönemin gözde sporu voleybola yeni bir soluk getirecek Red Bull Back Line Antalya elemelerinin kazanan takımları ‘Masters’ ve ‘Çıvgın’ oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın açılış servisini yaptığı etkinliğin konumlandığı taraftar alanını Kadın Voleybol Milli Takımı ziyaret etti.

18 takımın katılımıyla, Antalya Spor Salonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen organizasyonda kazanan takımlar 23 Temmuz’da İstanbul’da organize edilecek final etabına katılmaya hak kazandı.

8-9 Temmuz’da İzmir, 16 Temmuz’da Ankara ve 21-22 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek diğer etaplar için ise ön kayıtlar 17 Haziran’dan itibaren https://www.redbull. com/tr-tr/events‘ten gerçekleştirilebilecek. Etkinlik, 23 Temmuz’da İstanbul’da organize edilecek final etabıyla sona erecek.

Voleybolun kuralları baştan yazılıyor

Red Bull Back Line voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibarıyla ise 5 set üzerinden mücadele edecek. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekecek.