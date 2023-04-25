Erdoğan, "@RTErdogan Kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Konutuyla, hastanesiyle, kamu binasıyla, tarihî ve kültürel varlıklarıyla tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmak yok..." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, ülkenin şehirlerinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi çalışmalarının hızla devam ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi, kamu ve özel sektörün iş birliğiyle, şehirlerin konutları, hastaneleri, kamu binaları ve tarihi ve kültürel varlıkları yeniden canlandırılıyor.

Bu süreç, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve vatandaşlarına daha yaşanabilir şehirler sunmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı, şehirlerin yeniden yapılandırılması konusundaki kararlılığı ve devletin bu konudaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ