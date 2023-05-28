28 Mayıs 2023 Pazar İki hafta sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başında... Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adaylarının 50+1 oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir balkon konuşması yaptı. Merak edilen konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı? Erdoğan'ın balkon konuşması nerede ve saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de balkon konuşması yapacak mı? Elbette, bu sorunun cevabı tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapması bekleniyor.

28 Mayıs Pazar bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri kazanması halinde bir geleneği değiştirecek. Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, seçim yarışını önde bitirmesi halinde bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden seçmenlerine seslenecek.

Külliye önünde gerekli hazırlıklar yapıldı ve seçimleri buradan takip edecek basın mensupları için yer ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkon Konuşması Saat Kaçta Yapılacak?

Eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan balkon konuşması yapacaksa, saat kaçta gerçekleşeceği konusunda da net bir bilgi yok. Ancak, önceki yıllarda gerçekleştirilen balkon konuşmalarında genellikle saat 21:00 civarında konuşmalar yapılmıştır.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasının da yine saat 21:00 civarında gerçekleşebileceği düşünülüyor. Ancak, konuşmanın yapılacağı tarih ve saati netleştiğinde sizlerle paylaşacağız.