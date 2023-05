Bir evvelki yazımda size İstanbul Çukurcuma’da The Soul Art House’da “ReBirth” isimli son dönem çalışmalarımdan oluşan bir kişisel sergimin detaylarını anlatmıştım. Bu yazımda da eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’daki sergimden bahsetmek istiyorum.

2021 yılın da “Derin-İz” ve “Kusursuz Denge” koleksiyonlarım ile başladığım kentsel dönüşüm, iklim ve çevre eleştirilerim, pandemi dönemi ile uluslararası çevre ve iklim alanlarına odaklanmış platformlarda dijital olarak devam etti. (Birleşmiş Milletler Stockholm +50 Çevre Konferansı, World Wild Life, SDG Bioçeşitlilik, World Migratory Bird Day gibi)

Bu referanslarımla 2022 Sonbaharında Havre De Grace Denizcilik Müzesi’ne portfolyomu sunmuştum. Yurtdışında çok fazla sayıda çevre ve iklim ile ilgili devlet müzeleri mevcut. The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center ‘da bu devlet müzelerinden biridir. Başvurumuza cevap almamız biraz zaman aldı ama sonunda olumlu cevap ile dönüş yaptılar. Bende çift serginin detaylarına hızla çalışmaya başladım.

Uluslararası platformda sanat izleyicisiyle bir Türk Kadın Ressam olarak ülkemi temsil etmekten de onur duydum.

13 Mayıs'ta başlayan bu yılki Dünya Göçmen Kuşlar Günü kampanyası, su ve bunun göçmen kuşlar için önemi konusuna odaklanıyor. Bu kampanyanın bir parçası olarak, Mayıs ayında Havre De Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi'ndeki sergimle destekliyorum. “ReBirth” bu yıl Dubai’de düzenlenecek olan COP28 (28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği) konferansına da kabul edildi. Sanat yoluyla daha geniş kitlelere mesajlarımı ulaştırma fırsatına sahip olacağım.

O kadar uzun ve detaylı bir konu ki, ben minnacık bir noktasında çaba gösteriyorum. Geçtiğimiz günlerde YeniGün Gazetesi Araştırmacı Sanatçı Jale İris Gökçe tarafından hazırlanan bir röportajım yayınladı. Size bu linki paylaşmak istiyorum. Daha fazla detayı röportajdan keyifle okuyabilirsiniz.

Ben gücümün yettiği ölçüde bu yola devam ediyorum.

Güzel bir dünyayı hepimiz hak ediyoruz.

https://www.yenigungazetesi.net/gunsu-saracoglu-ile-rebirth-uzerine