Bu hafta sonu benim için keyifli ve hareketli geçti. Pandemi sürecini uluslararası platformlarda sanal galeri çalışmalarımla değerlendirmiştim. 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul Çukurcuma’da The Soul Art House’da “ReBirth” isimli son dönem çalışmalarımdan oluşan bir kişisel sergimi sanatseverlerin beğenisine sundum. Aynı gün “ReBirh” USA’da da bir başka kişisel sergim olarak açıldı ama oradan bir sonraki yazımda sizlerle paylaşacağım.

Pandemi hepimiz için çok zor geçti ancak ben bu süreci nasıl olumlu kullanabilirim diye düşünerek geçirmeye çalıştım. Belki de böyle kendimi kandırdım kim bilir? Sonuç itibariyle o günler geçti, üzüntülerimize ve sevinçlerimize sebep olan başka olaylar yaşadık. Hayat işte!

2016 yılında “Şehrin Esaretinden Kaçarken” isimli sergim ile başlayan sürecin bugün ulaştığı nokta: “ReBirth”

Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade ettim. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı.

Doğa kusursuz bir dengeyle ayakta… Her canlı yemesi gerektiği kadar beslenip, toprağın ya da havanın tolere edebileceği düzeyde atıklarla yaşamına devam ediyor. Oysa insanın yaptığı tahribat doğanın tahammülünün çok üstünde. Ben resimlerimde insanın, geçmişten bugüne fütursuzca her alana hakim olma isteğinin yarattığı kaosu anlatma çabası içindeyim. Bizi biz yapan her şey doğada, doğanın doğal yapısı tahrip edildikçe, dokular yaratarak doğal dokuya ve doğadaki uyuma dikkat çekmeye çalışıyorum.

Son dönemde ülkemde ve dünyada yaşanan doğal afetleri düşünürsek, sanki doğa kendini sıfırlamaya çalışıyor hissine kapılıyorum. Örneğin; Türkiye’de yaşanan deprem sonucu sadece insan ve mal kaybının çok ötesinde kayıplara ve değişimlere de yol açacak. Coğrafyadaki bu değişimler canlılarında yaşamına direkt etkide bulunacak. Mesela; su kaynaklarının yerinin ve kuşların göç yolları değişmesi v.s.

The Soul Art House’da 13 Nisan’a kadar sürecek sergimi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda kendine has bir çizgisi olan seçkin sanatçılar tarafından üretilmiş çeşitli çalışmaları da inceleme fırsatınız olacak. Yolunuz ne zaman Çukurcuma’ya düşerse mutlaka The Soul Art House’u ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Sergime ev sahipliği yapan The Soul Art House’un yöneticisi Nilüfer Eriş’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Açılışta bizi yalnız bırakmayan sanatsever dostlarıma da teşekkür ederek bugünkü yazımı noktalıyorum.

The Soul Art House: 29 Nisan – 13 Mayıs 2023

Adres: Faik Paşa Caddesi No:30 Çukurcuma / Beyoğlu